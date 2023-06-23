Удачную атаку реализовали украинские зенитчики.

Украинские зенитчики "приземлили" вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, российскую "птичку" сбили утром пятницы, 23 июня.

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также спасибо нашим зенитчикам за еще один сбитый "Аллигатор" в Донецкой области сегодня утром", - отметил Олещук.

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Война в Украине - последние новости с фронта

Российские захватчики напрасно атаковали украинских воинов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В целом в течение суток произошло более 30 боевых столкновений Сил обороны с оккупантами.

На фоне военных неудач Россия пытается бить по Украине ракетами. В ночь на 23 июня во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Хмельницкой области слышали взрывы.

Утром стало известно, что вражеская авиация осуществила пуски из района Каспийского моря около полуночи, было запущено 13 крылатых ракет Х-101/Х-555. как сообщили Воздушные Силы Вооруженных сил Украины, все вражеские крылатые ракеты были уничтожены.

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