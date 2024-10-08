Противник готовится к штурмовым действиям, чтобы иметь определенное преимущество на тех или иных участках линии боевого соприкосновения, рассказал представитель Сил обороны юга.

После ожесточенных боев за Угледар Донецкой области, где российские захватчики имели успех, враг, вероятно, активизируется, в том числе в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на юге сейчас напряженная обстановка, враг наносит удары ракетами, дронами и т.д. и пытается активизировать эту операционную зону. Противник готовится к штурмовым действиям, чтобы иметь определенное преимущество на тех или иных участках линии боевого соприкосновения.

Волошин также прокомментировал ситуацию в районе Работино Запорожской области.

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"Противник имел успех у Угледара и теперь пытается перегруппировать свои силы и средства, подготовиться к проведению дальнейших штурмовых действий и продолжать их у нас, на Работинском выступе и от Приютного в направлении Великой Новоселки", – сказал спикер.

Он добавил, что в районе Работино ведется контрбатарейная борьба, однако пока массированных штурмовых действий противника нет.

"Но мы прогнозируем, что они могут начаться в ближайшее время, ведь противник перебрасывает уже на передовые позиции свои штурмовые группы, проводит занятия с личным составом, проводит рекогносцировку, а также – так называемые разведывательно-поисковые действия. Это штурмы небольшими группами пехоты – до отделения. Таким образом он пытается выявить наши слабые места в обороне, выявить, где стоят наши огневые средства", – пояснил Волошин.

На Херсонщине – Приднепровском направлении – враг также активизировался. Если примерно 10 дней не было активных боевых действий, то уже за два последних дня (6-7 октября) противник провел здесь 13 штурмов.

Волошин уточнил, что таким образом на Херсонщине противник ведет борьбу за острова на Днепре, где тоже проводятся штурмы небольшими группами пехоты для того, чтобы выявить слабые места обороны ВСУ. Затем россияне надеются развить дальнейший успех – занять более выгодные позиции для ведения обстрелов и нанесения ударов.

Кроме того, по словам Волошина, недавно диверсионно-разведывательная группа противника пыталась зайти в населенный пункт Каменское. Но она была уничтожена.

Война в Украине: потеря Угледара

В начале октября Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области. Как сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить город.

Полковник Вооруженных сил Украины Александр Охрименко, которого назначили новым командиром 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, рассказал, что во время боев за Угледар под огнем россиян проводилась эвакуация раненых украинских бойцов. Однако, к сожалению, вывезти всех не удалось.

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