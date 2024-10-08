Реальные потери российских морпехов значительно превышают официальные данные росСМИ.

В ожесточенных боях за Угледар Донецкой области, который недавно пришлось оставить ВСУ, погибли сотни российских оккупантов всего за несколько дней в боях с 72 отдельной механизированной бригадой имени Черных запорожцев - рассказал полковник Александр Охрименко, который возглавил легендарную бригаду.

По его словам, согласно данным воздушной разведки и командиров подразделений, всего за несколько дней во время столкновения с "Черными запорожцами" агрессор потерял более четырех сотен солдат и десятки единиц вооружения и техники.

"За 28 сентября-2 октября уничтожено более 400 российских военнослужащих - это буквально за несколько дней штурмов противника на позиции нашей бригады. Кроме того, за эти четыре дня только на направлении действий одного из батальонов, а именно на юго-восточном направлении города Угледар, было уничтожено более 50 единиц техники. Посажено и сбито, заглушено системами радиоэлектронной защиты около 500 вражеских БпЛА", - рассказал военный.

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По данным российских СМИ, в течение 2022-2023 годов, с тех пор как "Черные запорожцы" держали оборону Угледара, две бригады морской пехоты РФ потеряли там более 2100 солдат. Однако, по мнению Охрименко, за этот период противник потерял больше в три-четыре раза. При этом он обращает внимание, что за два года в районе Угледара не всегда были такие активные боевые действия, как в последний месяц.

Война в Украине - бои за Угледар

Напомним, в Военно-морских силах ВС Украины считают глупостью привлечение Россией морских пехотинцев как обычную пехоту, как это произошло в боях за украинский Угледар. В частности, по данным российских СМИ, с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек. По словам Плетенчука, для россиян использовать элитные подразделения - устоявшаяся практика, хотя эти подразделения заточены под другие вещи, использовать их как обычные мотоподразделения - это как "микроскопом гвозди забивать".

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