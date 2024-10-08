Во время таких ожесточенных боев невозможно утверждать, что удалось вывезти 100% раненых, отметил полковник.

Во время ожесточенных боев за Угледар под огнем россиян проводилась эвакуация раненых украинских бойцов, но, к сожалению, вывезти всех не удалось.

Об этом рассказал полковник Вооруженных сил Украины, новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Александр Охрименко "Главкому". По его словам, если быть объективным, во время таких ожесточенных боев невозможно утверждать, что удалось вывести 100% раненых.

При этом под плотным вражеским огнем противника, во время очень активных боевых действий эвакуация все-таки осуществлялась - часть раненых удалось вывезти средствами медицинских подразделений. Кроме того, были привлечены боевые машины пехоты подразделений, которые в этом помогали:

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"К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке эвакуации, точке встречи. Во время маневровой обороны и выхода с боем действительно всех вывезти не удалось".

Важные новости - Угледар в центре внимания

Напомним, в конце сентября боец из 72-й отдельной механизированной бригады, которая в то время защищала Угледар Донецкой области, обратился в СМИ и рассказал о критической ситуации в городе.

Военный сказал, что в Угледаре ситуация чрезвычайно критическая, а "командование разрешения на отход не дает". При этом, по его словам, бригада имеет очень большие потери, что повлекло "несвоевременное реагирование высших командиров". Он рассказал, что заблокированы подъезды к Угледару и эвакуация, а единственный пеший путь выхода находится под огневым контролем армии РФ.

Военнослужащий также отметил, что в городе очень много раненых, эвакуация "средних" - невозможна, и он не уверен, что раненые смогут выйти из города.

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