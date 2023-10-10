На видео показана работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг".

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поделился кадрами боевой работы украинских защитников Одесской и Николаевской областей сегодня ночью.

Соответствующее видео отработки по вражеским целям он опубликовал в Telegram. "Боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях в ночь на 10 октября 2023 года. Спасибо за результат", - отметил Олещук в комментарии к видео.

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В ночь на 10 октября российские захватчики выпустили в сторону украинских городов беспилотные воздушные летательные аппараты типа Shahed. В 22:17 стало известно о движении дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей. Военные предупредили, что курс может меняться, а также призвали не игнорировать тревогу.

Уже в 22:33 воздушные силы сообщили, что беспилотники типа "Shahed" направляются из Черного моря в направлении Коблево (Николаевская область). Также воздушную тревогу объявили в Одесской области. В 00:30 в Одессе прогремел взрыв.

Всего в ночь на 10 октября российские захватчики атаковали Украину, применив 36 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 27 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 63 авиационных удара, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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