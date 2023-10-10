Сегодня украинская авиация нанесла мощное поражение по скоплению личного состава российских оккупантов.

Силы обороны Украины ежедневно освобождают сотни метров украинской территории южнее Бахмута.

Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона "Единые новости". В частности, у него спросили, Силы обороны Украины на восточном направлении больше прибегают к контрнаступательным действиям или находятся в обороне.

"В зависимости от направления. Если брать Бахмут - на Южном его фланге мы продолжаем идти вперед. Наши защитники ежедневно сотнями метров освобождают временно оккупированные территории от врагов. Там работают все имеющиеся силы и средства. В частности, сегодня очень хорошо отработали подразделения армейской авиации. Нанесли мощное поражение по скоплению личного состава противника", - сказал Евлаш.

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В то же время он сказал, что враг не оставляет попыток отбить ранее утраченные положения, в том числе возле Клещиевки и Андреевки, но безуспешно. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 365 обстрелов. Силы обороны Украины отбили 4 атаки врага.

"Удалось ликвидировать 165 оккупантов на Бахмутском направлении. Еще один попал в плен", - подчеркнул Евлаш.

Кроме того, украинские защитники уничтожили вражескую пушку Д-30 и 5 складов с боерипасами.

Евлаш рассказал, что на Лимано-Купянском направлении позавчера фиксировалось некоторое затишье, поскольку на Луганщине и Донетчине сейчас идут обильные дожди, что препятствует противнику интенсивно использовать тяжелую технику. Позавчера враг авиацию не использовал вообще.

"А за минувшие сутки противник уже 20 раз использовал Су-35 и Су-25, которые преимущественно заходят парами. Работают по нашим позициям, но боятся залетать в зону поражения нашего ПВО", - сказал Евлаш.

За минувшие сутки враг совершил 608 обстрелов на Лимано-Купянском направлении, применяя танки, гранатометы, минометы и реактивную и ствольную артиллерию.

"Нам удалось ликвидировать 139 врагов и еще уничтожить 13 образцов вооружения и военной техники, среди которых два танка - Т-70 и Т-80, три единицы боевых бронированных машин - две единицы БМП-2 и один БТР-80 и четыре образца различных гаубиц и минометов", - сказал Евлаш.

Он сказал, что противник пытается сосредоточить основные усилия вблизи Сеньковки и Ивановки на Харьковщине и Макеевки на Луганщине. Украинские защитники отбивают все попытки оккупантов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника неподалеку Клещиевки Донецкой области.

Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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