Юрий Игнат отметил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны.

Система противовоздушной обороны Украины организована так, чтобы защищать населенные пункты. Если средства ПВО перебазировать дальше от городов, то россиянам будет проще находить бреши в обороне.

"Средства ПВО разные – среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы и то, что нам предоставили партнеры, его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. У нас огромная линия фронта – почти 2,5 тысячи километров", - отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

При этом он указал, что украинская система ПВО построена так, чтобы защитить город.

Видео дня

"На окраинах размещены различные системы ПВО, а дальше размещены мобильные огневые группы, авиация работает в тех местах, где меньше систем ПВО. Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется брешами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", - подытожил Игнат.

Работа системы ПВО Украины - главные новости

Силы противовоздушной обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения России работают на пределе своих возможностей. За более чем 500 дней войны украинская система ПВО сбила сотни дронов-камикадзе и ракет, которые россияне запускали по укранским городам.

Западные партнеры Киева предоставили новейшие системы ПВО, в том числе и Patriot, чтобы укрепить оборону. 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что во время атаки 4 мая силы ПВО при помощи Patriot впервые сбили российскую ракету "Кинжал", что ранее считалось невозможным.

Вас также могут заинтересовать новости: