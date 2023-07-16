Система противовоздушной обороны Украины организована так, чтобы защищать населенные пункты. Если средства ПВО перебазировать дальше от городов, то россиянам будет проще находить бреши в обороне.
"Средства ПВО разные – среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы и то, что нам предоставили партнеры, его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. У нас огромная линия фронта – почти 2,5 тысячи километров", - отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
При этом он указал, что украинская система ПВО построена так, чтобы защитить город.
"На окраинах размещены различные системы ПВО, а дальше размещены мобильные огневые группы, авиация работает в тех местах, где меньше систем ПВО. Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется брешами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", - подытожил Игнат.
Работа системы ПВО Украины - главные новости
Силы противовоздушной обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения России работают на пределе своих возможностей. За более чем 500 дней войны украинская система ПВО сбила сотни дронов-камикадзе и ракет, которые россияне запускали по укранским городам.
Западные партнеры Киева предоставили новейшие системы ПВО, в том числе и Patriot, чтобы укрепить оборону. 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что во время атаки 4 мая силы ПВО при помощи Patriot впервые сбили российскую ракету "Кинжал", что ранее считалось невозможным.