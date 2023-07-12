Ермак призвал украинцев не игнорировать ее.

В ночь на среду, 12 июля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Согласной с картой тревог, сейчас она звучит в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Также сигнал об опасности включили в столице. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев внимательно отнестись к тревоге и не снимать работу противовоздушной обороны.

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины ранее предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников типа "Shahed" в этих областях и по вектору перемещения ударных БПЛА.

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Впоследствии они написали: "Киев - ударные БпЛА "Shahed". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!". В Киевской городской военной администрации призвали киевлян пройти в укрытия.

Обновлено в 01:55: В Киевской области зафиксировано движение российских дронов, в регионе работает противовоздушная оборона, сообщили в КОВА. В городской военной администрации отметили, что ПВО работает на подступах к Киеву.

Обновлено в 02:10: Тревогу объявили в Винницкой области.

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