Представитель ВМС также рассказал о корабле-ракетоносителе "Циклон", который российские оккупанты не используют.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что ситуация в Черном море стабильная, враг находится в обороне. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об оперативной ситуации в Черном море.

"По состоянию на сейчас ситуация, после уничтожения патрульного корабля "Котов", более-менее стабильная. Можно фактически фиксировать отсутствие выходов в море. Было несколько очень кратковременных подобных акций. Но они носили более демонстрационный характер, как по мне", - отметил Плетенчук.

Он пояснил, что фактически на полдня выйти недалеко от берега и вернуться к пункту базирования - назвать такое полноценным выходом в море он не может.

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"Враг сейчас находится в обороне фактически. Спрятался на своих базах. В основном это пункт базирования на военно-морской базе Новороссийск. Там они даже вход закрыли боновыми заграждениями", - сказал спикер.

В то же время, отметил Плетенчук, когда-то эта ситуация должна измениться. Поэтому не стоит рассчитывать, что вражеских кораблей в море больше никогда не будет. Но по состоянию на сейчас ситуация именно такая.

"Сейчас в море находится, кстати, только два патрульных небольших корабля морской охраны ФСБ РФ. Хотя до этого даже они не выходили", - рассказал он.

Также на вопрос, почему российские оккупанты не используют корабль-ракетоносец "Циклон", который остается в Крыму, спикер пояснил, что это "вопрос сезона", и здесь может быть несколько причин: начиная с технических, и заканчивая отсутствием готовности личного состава.

"Хотя на самом деле и первое, и второе выглядит немного странно. Фактически он уже больше года в строю, он фактически уже около трех лет как достроен. И фактически можно сказать, что он не прошел все государственные испытания. Потому что стрельбы туда тоже входит", - сказал Плетенчук.

Так, добавил он, по состоянию на сейчас этот корабль ракеты не запускает, хотя он построен именно для этого. На борту этого корабля, добавил спикер, есть и "Панцирь-С" - противовоздушная система, и фактически только ее враг и использует.

Относительно судьбы вражеского разведывательного судна "Иван Хурс" спикер напомнил, что этот корабль получил повреждения кормовой части, где находится оборудование для ведения разведки.

"Поэтому можно сказать, что да, он сейчас не функциональный. И конечно они его будут восстанавливать... Учитывая повреждения там есть смысл это делать. Вопрос в том, насколько это будет долго", - отметил Плетенчук.

Кроме того, на вопрос о том, что вход в порт Новороссийска частично перекрыт баржами, он отметил, что это попытка противодействовать украинским дронам.

Обстановка в Черном море

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что российские захватчики стали меньше использовать ракеты "Калибр" - из-за сложностей с логистикой. Так, сейчас противник пытается заменить их более эффективными типами ракет.

По словам спикера, на сегодня российским ракетоносителям сложно добираться до временно оккупированного Крыма. Каждая такая попытка связана с повышенной угрозой атак надводных дронов. Именно поэтому враг активно укрепляет свой пункт базирования в Новороссийске дополнительными боновыми заграждениями.

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