На борту подводной лодки может быть четыре "Калибра".

В акваторию Черного моря после длительного перерыва вышел носитель ракет. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Речь идет, что после недельной паузы враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение может быть до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной опасности очень высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!", - отмечают в Силах обороны.

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Российские корабли в Черном море

В Черном море долго не появлялись российские корабли. В частности, сегодня 28 марта, Силы обороны юга сообщали, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители противника находятся в пунктах базирования.

Вчера, 27 марта, сообщалось, что в бухту Севастополя зашел опасный корабль РФ проекта 22800 "Каракурт". Появление малого ракетоносителя во временно оккупированном Крыму зафиксировали партизаны. В частности, члены движения АТЕШ отметили, что в Севастопольской бухте заметили заход малого ракетного корабля проект 22800 "Каракурт".

Партизаны намекнули, что в арсенале ЧС РФ кораблей такого типа фактически не осталось. На плаву у россиян есть только "Циклон". Аналогичный корабль - "Аскольд" - повредили в рамках удара по заводу "Затока" в 2023 году примерно за месяц до сдачи в эксплуатацию. Все остальные суда проекта 22800 "Каракурт" находятся в состоянии постройки.

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