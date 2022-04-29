Американцы продолжают следить за ядерным потенциалом страны-агрессора.

Соединенные Штаты не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на провокационную риторику Москвы на этот счет.

Об этом Reuters сообщил высокопоставленный представитель американской обороны.

"Мы продолжаем ежедневно тщательно отслеживать их ядерный потенциал , и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Угроза ядерного удара РФ

Еще раньше Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

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