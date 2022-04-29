Вопрос предоставления Украине необходимо тяжелого оружия уже решили, заверил секретарь СНБО.

Оружие, которое Украина получит от США и других союзников, обязательно изменит позиции сторон вооруженного конфликта, но это произойдет не так быстро, как хотелось бы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио свобода".

"Она обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как бы нам хотелось", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что украинские воины уже начали тренироваться пользоваться новым вооружением.

"Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодня этот вопрос уже решен", - добавил Данилов.

Уже в ближайшее время российские оккупанты почувствуют на себе новое оружие, заверил Данилов.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ начали переводить на вооружение НАТО и стандарты Альянса.

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