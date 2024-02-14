Одним из факторов являются проблемы с поставкой помощи из США.

Издание BILD заявило, что война в Украине сейчас в тяжелейшем кризисе с весны 2022 года. Причина заключается в двух ключевых факторах, считает военный аналитик, ветеран АТО и бывший заместитель командира взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Нам всем надо привыкать к осознанию того, что 2024 год будет не менее тяжелым, а, возможно, даже не менее опасным, чем 2022-й. Это сейчас будет выглядеть совершенно по-другому, но степень угрозы такая, как была тогда. Я асболютно согласен с тем, что это самый тяжкий военный кризис после весны 2022 года. Но тогда мы встретили войну совершенно неготовыми, потому что планировали шашлыки жарить вместо того, чтобы оборону делать. Но и россияне тогда зашли неготовыми к войне – они шли на "спецоперацию", почти на парад. Одно компенсировало другое. Мы воспользовались их неготовностью и огромным героизмом наших людей, которые бросились навстречу этому нашествию – нашествие было неготово, что с ним вообще будут воевать", – объяснил он в эфире телемарафона.

Дикий подчеркнул, что с тех пор изменилось все. Украинские военные заставили врага "себя уважать", а оккупанты "начали воевать с нами как с очень серьезным врагом". В частности, в России провели наибольшую мобилизацию после 1945 года.

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"Мы не ждали сразу двух вещей. Одна из них от нас не зависела – никто в мире не заложился на фактор Трампа, на то, что вдруг нам возьмут и совершенно неожиданно перекроют поставки БК из Штатов. Это один из двух ключевых факторов, из-за которых сейчас у нас такой жесткий кризис. Второй фактор – это наша сорванная мобилизация. Пока орки делали наибольшую мобилизацию после Второй мировой, мы почему-то решили, что эти люди, которые пошли на войну по зову в начале 2022, нам эту войну до конца и довоюют. Их просто на это не хватит. Пока есть всего две проблемы, но вместе они действительно создают тяжелейший кризис после 2022 года. Это проблема снарядов и проблема людей", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

Reuters пишет, что российское руководство предложило Соединенным Штатам заморозить войну в Украине. Однако в США отказались обсуждать этот вопрос без участия самой Украины. Отмечается, что подобные сигналы Путин посылал в Вашингтон через посредников, в том числе через арабских партнеров на Ближнем Востоке.

Тем временем в вечерней сводке Генштаб рассказал, что в течение суток 13 февраля на фронте произошло 52 боевых столкновения с противником. Враг атаковал на нескольких направлениях. В частности, оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

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