Хотя и сами оккупанты истощены, они все равно идут вперед метр за метром. Среди них число жертв огромно, иногда до тысячи человек в сутки.

В настоящее время Украина испытывает тяжелейший военный кризис со времен наступления России на Киев в 2022 году.

Такую оценку дал заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, побывав на фронте под Бахмутом. "Как репортер в Украине, я не видел такого настроения со времен полномасштабного вторжения в 2022 году. Вопрос в том, понятна ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже", - рассуждает журналист.

По словам замглавреда BILD, цель украинского президента Владимира Зеленского - "отвоевать все захваченные Россией регионы". Но уже бывший главнокомандующий Валерий Залужный давно понял, что в сегодняшних условиях "она не может быть реализована и об этом следует заявить публично": Украине не хватает "оружия, солдат, технологий и самое главное - надежной поддержки США".

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"Поездка из Киева в Славянск - словно путешествие в другую страну. В то время как киевляне могут снова наслаждаться жизнью в ресторанах, как минимум до комендантского часа, на Донбассе никто не знает, какой город может пасть следующим. Год назад был бой за Бахмут, погибли десятки тысяч человек. Сегодня идут бои за Часов Яр или Авдеевку, - пишет Ронцхаймер. - Ясно одно: преимущество у россиян! Хотя сами российские войска истощены, они все равно идут вперед метр за метром. Число жертв огромно, иногда до тысячи человек в сутки. Но президент РФ Владимир Путин по-прежнему не заботится о своих солдатах. Он хочет завоеваний любой ценой".

Война в Украине: новости

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" российские оккупанты начали активнее использовать бронетехнику при штурмах, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Напряженной, но контролируемой остается обстановка в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории", - сообщил Тарнавский.

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