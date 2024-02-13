На Авдеевском направлении противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск.

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаку российских оккупантов в районе Малой Токмачки Запорожской области, а на Херсонском направлении враг предпринял безуспешную попытку штурма позиций украинских войск.

Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 52 боевых столкновения.

"На Авдеевском направлении украинские воины отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще две атаки в районе Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск", - сообщили в Генштабе.

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Также противник нанес два авиационных удара в районе населенного пункта Орловка Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес два авиаудара по населенному пункту Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой и Белогоровка Луганской областей, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли пять авиационных ударов в районах населенных пунктов Терны, Раздолевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, а от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили восемь атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар во Часовом Яру Донецкой области", - сообщили в Генштабе и добавили, что под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались около 10 населенных пунктов.

Кроме того, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение.

Также на этом направлении протвник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области, а несколько населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем.

"На Новопавловском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили атаку противника в районе восточнее Малой Токмачки.

Авиация российских оккупантов нанесла удары по трем населенным пунктам Запорожской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

"В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток здесь российские оккупанты предприняли безуспешную попытку штурма позиций наших войск", - говорится в сообщении.

Под артиллерийским огнем на этом направлении оказались три населенных пункта, среди которых и сам Херсон. Противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки Херсонской области. Кроме того, российские оккупанты совершили обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах трех населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись более 20 населенных пунктов. Противник нанес авиаудар по населенному пункту Круглое Харьковской области.

Война в Украине: новости

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что бои за Авдеевку продолжаются, российские оккупанты пытаются менять тактику.

Он напомнил, что угрожающая ситуация вокруг Авдеевки существует уже шестой месяц, и намерения врага не изменились - хотят выбить Силы обороны Украины с позиций, но им это не удается.

Офицер отметил, что противник меняет тактику, прибегает к хитростям. "Подползали ночью, тихонько ждали утра и, как только "петухи начали петь", они начинали предпринимать попытки выхода на наши позиции", - рассказал Цехоцкий.

Он не исключает возможности массированного штурма города врагом, если им не удастся выполнить задачу по захвату города к российским псевдовыборам президента.

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