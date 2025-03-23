В разных районах столицы возникли пожары.

В результате атаки российских террористов на Киев в ночь на 23 марта погибли люди. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Об этом информируют в ГСЧС.

По состоянию на 02:55 было известно о двух жертвах российской атаки. Так, в Днепровском районе столицы погибла женщина. Там спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Эвакуированы из дома 27 человек.

По другому адресу в этом районе на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.

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Еще один человек погиб в Голосеевском районе. Там сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м.

Продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м.

В Подольском районе Киева был ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

В Деснянском районе в результате обстрела возникло возгорание на открытой территории в лесополосе.

В то же время в Шевченковском районе были повреждены два легковых авто.

Атака РФ на Украину

Ночью 23 марта российские террористы атаковали дронами не только Киев. Под ударом была, в частности, Киевская область. В КОВА сообщили о двух пострадавших в Бучанском районе – это женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения.

Кроме того, под вражеским ударом оказалась Запорожская область. Россияне ударили по Запорожскому району по меньшей мере 4 КАБами. Несколько поселков остались без электричества, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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