Виктор Николюк заверил, что украинские защитники готовы ко всему.

Украинские военные, которые находятся на Северском направлении, готовы к любому развитию событий. Командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк заверил, что ВСУ не дадут российским оккупантам дойти до Чернигова.

"Мы находимся на государственной границе Украины. В настоящее время ситуация контролируется. Конечно, мы предполагаем любой вариант развития событий. Но ситуацию мы держим под контролем", - заявил генерал-майор в своем видеообращении.

По его словам, украинские защитники смогут дать захватчикам мощный отпор, если те снова пойдут в наступление.

Видео дня

"Проверив свои подразделения, я уверен, что мы готовы к натиску врага, мы сдержим их. Как защитили Чернигов раньше, так и защитим. А если просто, то даже не дадим врагу дойти до Чернигова", – подытожил Николюк.

Новое наступление россиян на Украину - что известно

В декабре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что российское командование готовит около 200 тысяч солдат для войны против Украины. По его словам, оккупанты могут пойти в новое наступление на Киев.

В свою очередь Минобороны Украины считают, что новое наступление может стартовать уже в феврале текущего года. В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий предположил, что наступление может начаться с Запорожской области.

Москва продолжает стягивать в Беларусь свои войска и технику. Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что россияне стягивают свой военный "металлолом" в Беларусь, потому что у них нет возможности расконсервировать технику на своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: