Александр Павлюк считает, что наступление из Беларуси маловероятно.

Россияне стягивают свой военный "металлолом" в Беларусь. У России нет возможности расконсервировать технику на своей территории.

Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк отметил, что для восстановления российской техники необходимо время, силы и средства, поэтому привлекли военных Беларуси.

"Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил России и Беларуси с 16 января по 01 февраля. Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику", - заявил генерал.

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По его словам, украинские военные готовы к разным вариантам развития событий, но новое вторжение из Беларуси маловероятно.

Новое вторжение россиян в Украину - что известно

В конце прошлого года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что Кремль готовит около 200 тысяч солдат и может пойти в новое наступление на Киев. При этом в Минобороны считают, что новая волна наступления может начаться уже в феврале.

В то же время представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий считает, что наступление может начаться с Запорожской области. А начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинская армия планирует серьезное контрнаступление.

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