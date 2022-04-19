Комендантский час будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 05:00.

В Одессе и Одесской области сокращено время комендантского часа.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что с 20 апреля по распоряжению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко комендантский час будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 05:00.

В обозначенное время на улицах города и в других общественных местах без специально выданных пропусков находится запрещено.

Комендантский час в Одесской области с 29 марта длился с 21:00 до 06:00.

Война против Украины:

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27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.