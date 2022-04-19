В Одессе и Одесской области сокращено время комендантского часа.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.
Отмечается, что с 20 апреля по распоряжению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко комендантский час будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 05:00.
В обозначенное время на улицах города и в других общественных местах без специально выданных пропусков находится запрещено.
Комендантский час в Одесской области с 29 марта длился с 21:00 до 06:00.
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