Очевидцы пишут о пожаре после одного из взрывов.

В Николаеве раздаются мощные взрывы.

Об этом городской голова Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают", - сообщает он.

Он подчеркнул, что воздушная тревога в Николаеве продолжается. Сенкевич призывает не игнорировать правила безопасности.

В местных Telegram-каналах публикуют фото пожара после одного из взрывов.

Напомним, 19 июля Виталий Ким сообщил, что в Николаеве разработали необычный план для борьбы с коллаборантами - областной центр закроют, чтобы пойти по домам нехороших людей.

Раньше чиновник объявил "охоту" на корректировщиков вражеского огня. За предоставление сведений о прихвостнях врага можно получить $100.

После того, как РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину, оккупанты не раз обстреливали Николаев, были разрушения, жертвы и пострадавшие.

Вас также могут заинтересовать новости: