Людям заранее сообщат о закрытии Николаева, отметил глава областной военной администрации.

Николаев через неделю-две закроют на день или на два для того, чтобы отработать адреса возможных предателей.

Людям заранее сообщат о закрытии города, чтобы они могли купить продукты и спланировать свои действия, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Чиновник добавил, что со вторника, 19 июля, было получено 18 писем о всякого рода предателях-коллаборантах, и их отрабатывают.

"…много вопросов касаемо закрытия города, это планируется в скором будущем - неделя-две, как раз, когда спадет уборка, и когда мы обработаем максимально данных... планируется закрыть город на день - на два. Мы об этом сообщим с военными заранее… мы будем отрабатывать адреса, как раз те, которые мы проанализируем", - поделился глава ОВА.

Напомним, 19 июля Виталий Ким сообщил, что в Николаеве разработали необычный план для борьбы с коллаборантами - областной центр закроют, чтобы пойти по домам нехороших людей.

Ранее чиновник объявил "охоту" на корректировщиков вражеского огня. За предоставление сведений о пособниках врага можно получить $100.

После того, как РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину, оккупанты не раз обстреливали Николаев, были разрушения, жертвы и пострадавшие.

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