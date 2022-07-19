За прошедшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов ранения получили 29 человек.

В Николаеве в результате утреннего обстрела оккупантами жилых домов в частном секторе ранены двое людей.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"Утром зафиксированы прилеты по жилым домам частного сектора одного из районов Николаева. Повреждены дома и, к сожалению, есть пострадавшие – ранения получили женщина и мужчина", - написала она.

По ее информации, также под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, "прилеты" зафиксированы в Галициновской, Широковской и Березнеговатской громадах.

"В целом за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - добавила Замазеева.

По словам председателя облсовета, по состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 329 граждан, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевскую область, еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно.

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