Двое украинцев в возрасте 27 и 29 лет находились под стражей в течение шести месяцев по обвинению в контрабанде людей.

Суд города Бреда (Нидерланды) принял решение освободить из-под стражи двух украинцев, которые находились в СИЗО, чтобы они могли противостоять российскому вторжению в Украину.

Об этом сообщает Euractiv.

Мужчины из Луцка в возрасте 27 и 29 лет находились под стражей в течение шести месяцев по обвинению в контрабанде людей.

Их арестовали в сентябре прошлого года на яхте при попытке переправить группу албанцев в Великобританию.

Адвокат задержанных просил суд освободить их, чтобы они могли вернуться домой и защитить свою страну от вторжения.

Суд освободил задержанных на основании ситуации, связанной с "особыми и серьезными обстоятельствами". Мужчин освободили из-под стражи за соблюдение ряда условий. Они должны избегать совершения любых других правонарушений, вернуться отбыть свое предварительное заключение по требованию суда и, при необходимости, отбыть свои приговоры, если суд все же примет решение заключить их в тюрьму.

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