Удары будут продолжаться, зима будет тяжелой, заявил Антон Геращенко.

Россия угрожает дальнейшими ударами по критической инфраструктуре Украины. Западные союзники должны помочь защитить ее.

Такое заявление в интервью УНИАН сделал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Это значит – дать в 20 раз больше систем ПВО NASAMS или IRIS-T, чем дали до сих пор. В России уже не пустят эти ракеты на НАТО. Россия боится НАТО, и Путин боится НАТО. А вот по нам он запускает… Удары будут продолжаться. Зима будет тяжелой. Необходимо прямо говорить, чтобы все, у кого есть возможность, запасались электрогенераторами, использовали дрова и оптимально – жилищное пространство. Будет непросто", – заявил он. Видео дня

По его словам, для победы Украине необходимо больше оружия:

"Мы знаем, что русских можно и нужно бить… Нам надо делать больше своих дронов и точно так же наносить удары по объектам инфраструктуры Российской Федерации. Делать так, чтобы им было больно, и они визжали от страха и ужаса. У нас есть возможности доставать не до самых далеких уголков России. Они применялись и будут применяться. В данном случае для победы все способы уничтожения противника хороши. Кроме уничтожения мирного населения", – добавил Геращенко.

Массированные ракетные атаки России

В последнее время Россия атакует украинские города, в частности целясь по объктам критической инфраструктуры.

Для своих атак россияне используют крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ сообщили, за месяц Силы обороны уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.

По словам Антона Геращенко, главный план Путина и его окружения на данный момент – выжить. Именно этого они хотят добиться массированными ракетными ударами по Украине.