Противник использует дроны-камикадзе не против военных, которые находятся на фронте, отметил эксперт.

Особенность иранских дронов-камикадзе заключается в том, что их сразу используют минимум несколько штук и до нескольких десятков.

Иранские беспилотники летят роем и, несмотря на то, что большинство из них способны сбить украинские воины, несколько аппаратов могут долететь к цели и нанести серьезный вред, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, вообще все атаки дронов-камикадзе направлены не на позиции военных на фронте, их цель - именно мирные города, гражданские объекты.

"Их особенность в том, что их используют… сразу несколько десятков. Ну, как минимум несколько штук и до нескольких десятков. Они летят роем. И, несмотря на то, что, например, из 35 запущенных 30 могут сбить сразу украинские Вооруженные силы, пять где-то таки долетают к цели, они причиняют порой достаточно серьезный вред, особенно гражданскому населению…", - отметил Мусиенко.

РФ массированно атаковала Украину иранскими беспилотниками - важные новости

Оккупанты в октябре начали массированно атаковать украинскую территорию иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Под ударом оказались объекты инфраструктуры, расположенные в разных областях и в Киеве.

В результате массированной атаки, совершенной врагом 10 октября, были травмированы 108 человек, а 20 - погибли. Повреждены ряд объектов критической инфраструктуры, в частности, тепловые электростанции.

Из-за повреждений важных объектов наши власти решили прекратить экспорт электроэнергии.

Позже - 17 октября - в Киеве дрон противника попал в жилой дом, погибли пять человек. Среди жертв есть пожилая и беременная женщины.

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