По словам Маляр, российские оккупанты упорно пытаются окружить Авдеевку.

Бои на Авдеевском направлении не менее интенсивные, чем на Бахмутском направлении.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Вы ежедневно слышите в новостях фразу - "на Авдиовском направлении продолжаются бои". И Авдеевка для врага тоже крепость, еще и какая", - отметила она.

По словам Маляр, российские оккупанты упорно пытаются окружить Авдеевку. "В сам город они боятся заходить, чтобы не завязнуть в городских боях с нашими защитниками", - пояснила ситуацию Маляр.

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Она добавила, что российская армия ежедневно пробует обойти Авдеевку, но несет очень серьезные потери.

"Воюет там так героически 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал - хорунжего Марка Безручко во главе с комбригом Николаем Чумаком", - сообщила заместитель министра обороны.

Ситуация в Авдеевке

Этот город ежедневно страдает от мощных обстрелов, а линия фронта проходит возле города в непосредственной близости. В городе почти не осталось людей. 18 июля разведчики ВСУ показали разрастание "полей смерти" на Авдеевском направлении - участок фронта, засеянный ликвидированными оккупантами.

"Земля вокруг Авдеевки с каждым разом все больше и больше становится перенасыщенной от кацапского перегноя", - констатировали бойцы 110 механизированной бригады, которая показывает необычайную точность в боях за украинские земли.

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