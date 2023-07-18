Кадры с реального поля боя, где россияне еле шевелятся, сняла 110 механизированная бригада ВСУ.

Разведчики ВСУ показали разрастание "полей смерти" на Авдеевском направлении - участок фронта, засеянный ликвидированными оккупантами.

Речь идет о кадрах работы артиллерии 110 механизированной бригады, которая показывает чрезвычайную точность в боях за украинские земли.

"Земля вокруг Авдеевки с каждым разом все больше и больше становится перенасыщенной от кацапского перегноя", - констатируют бойцы.

ВСУ превратили оккупантов в "месиво" одним дроном

Напомним, накануне ВСУ порадовали украинцев еще одним "победным", однако кровавым роликом о судьбе оккупантов на фронте.

По позициям россиян запустили лишь 1 дрон, однако маленькая "птичка" смогла вдребезги разбить танковый экипаж армии РФ. Кадры с российским "месивом" показали бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: