Захватчики захватили 505 квадратных километров украинской земли с октября 2023 года.

С начала 2024 года оккупационная армия РФ смогла продвинуться в Украине почти на 100 квадратных километров.

Как сообщает Институт изучения войны, с начала своего наступления, которое стартовало в октябре 2023 года, они захватили уже 505 квадратных километров украинской земли.

"Однако это незначительное увеличение скорости российского продвижения не отражает угрозы успеха российской операции на фоне продолжающихся задержек помощи США в сфере безопасности", - считают аналитики.

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По их мнению, нехватка оружия ограничивает возможность Вооруженных сил Украины проводить эффективные оборонительные операции. Также это дает захватчикам гибкость в проведении наступательных операций.

В ISW отмечают, что поступление достаточной и регулярной помощи и решение проблем, связанных с мобилизацией в Украине, сузили бы эти возможности для российских оккупантов и обеспечили бы ВСУ способность остановить РФ в незначительных тактических достижениях.

Война в Украине - последние новости

Американские аналитики сообщали, что Вооруженные силы Украины замедлили темпы продвижения РФ к западу от Авдеевки после того, как российские войска захватили город 17 февраля.

Как сообщал УНИАН, наибольшее количество активных действий врага на Новопавловском направлении, хотя легких отрезков на фронте сегодня нет нигде.

Традиционно уже остается очень горячей Первомайская громада, также противник пытается наступать из Марьинки, развивать свой плацдарм в частности в сторону Курахово через поселок Георгиевка.

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