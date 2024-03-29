В ISW отмечают, что ВСУ не позволяют российским захватчикам продвигаться вдоль всей линии фронта.

Вооруженные силы Украины замедлили темпы продвижения РФ к западу от Авдеевки после того, как российские войска захватили город 17 февраля. Вражеской армии удалось достичь лишь незначительных тактических успехов на других направлениях фронта. Об этом пишет Институт изучения войны.

В ISW отмечают, что сейчас украинские защитники не позволяют оккупантам достичь значительных тактических успехов вдоль всей линии фронта, однако задержки с предоставлением военной помощи со стороны США, возможно, увеличат шансы России для этого.

Аналитики также цитируют слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью CBS News заявил, что украинские военные сдержали наступление РФ в течение зимы 2023-2024 годов и стабилизировали оперативную ситуацию. В то же время, по его словам, ВСУ не готовы к обороне от очередной крупной наступательной операции врага, которая предполагается в мае или июне этого года.

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"Российские войска, вероятно, будут продолжать поддерживать темп своих наступательных операций до весны 2024 г., несмотря на сложные погодные условия и рельеф местности, чтобы воспользоваться недостатком украинских материальных средств до прибытия ожидаемой ограниченной западной помощи в сфере безопасности. Российские войска также, вероятно, стремятся заставить Украину тратить материальные средства, которые она могла бы накопить для оборонительных усилий этим летом и возможных контрнаступательных операций позже в 2024 или 2025 годах", - добавляют в Институте.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее помощник начальника пограничного отряда "Стальной рубеж" Иван Шевцов заявил, что на Лимано-Купянском направлении собрано около 100 тысяч оккупантов. По его словам, там противник постоянно несет потери в личном составе и технике.

"По-прежнему враг более активно ведет себя на Лиманском направлении. За прошедшие сутки он попытался атаковать позиции Сил обороны, все безуспешные. На Купянском направлении враг менее активен: позавчера была одна атака, за прошедшие сутки штурмовых действий вообще не было", - отметил он.

Также командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал о применении дронов врагом на передовой. Он отметил, что по количеству FPV-дронов в зоне, где находится бригада "Рубеж", российская армия преобладает в 4-5 раз.

"Здесь спокойно по улице не походишь ни днем, ни ночью. Враг сразу пытается тебя выследить и уничтожить. Но у них это плохо получается", - добавил военный.

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