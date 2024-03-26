Юрий Федоренко отметил, что противник пытается выравнивать линию фронта в направлении Часового Яра.

Российские оккупанты не контролируют населенный пункт Ивановское на запад от Бахмута. Штурмы Богдановского продожаются.

"Оккупанты продолжают штурмовать в направлении населенного пункта Богдановское. Критического успеха не имеет. Что касается Ивановского, то противник пытается выравнивать линию фронта в направлении Часового Яра", - рассказал командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Еспресо.

По его словам, еще месяц назад оккупанты имели тактический успех и заняли передние улицы Ивановского, но до сих пор они не установили контроль над населенным пунктом. Он уточнил, что за последние две недели Силы обороны не отдали противнику ни одной позиции, а оккупанты контролируют лишь часть Ивановского

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"В направлении Ивановского продолжаются тяжелые и изнурительные бои. Половина Ивановского сейчас находится под контролем Сил обороны, другая часть населенного пункта захвачена оккупантами", - объяснил Федоренко.

Также военный сообщил, что в направлении Клещеевки и Андреевки оккупанты осуществляют ударные штурмовые действия, но критического успеха не имеют.

Ситуация на фронте - главные новости

Об обострении ситуации вокруг Часового Яра сообщали аналитики Института изучения войны. По их словам, РФ имеет частичное продвижение на флангах, но говорить о возможном окружении или захвате населенного пункта в ближайшее время не стоит.

В Генштабе отметили, что за последние сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. На Бахмутском направлении наши бойцы отбили четыре атаки противника в районе населенного пункта Клещиевка, что в Донецкой области.

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