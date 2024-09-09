За сутки враг потерял 79 человек - убитыми, ранеными и двумя пленными.

На левобережье Днепра наблюдается резкое повышение активности россиян - возможно оккупанты опасаются высадки украинского десанта. Об этом представитель оперативной группировки войск (ОУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в эфире "Эспрессо".

"За предыдущие три дня - пятницу-воскресенье - на Приднепровском направлении пришлось 30 штурмовых действий противника по позициям ВСУ. По последним меркам, можно сказать, что это резкое повышение активности россиян. При этом повышение активности приходится не только на один из плацдармов, севернее Крынок, но и на различные местности на левом берегу Днепра, где есть наши военные. Там продолжаются боевые столкновения", - сказал он.

Спикер напомнил, что в середине июля подразделения ВСУ вышли из села Крынки, где был самый большой плацдарм Сил обороны на левом берегу Днепра, и переместились на другие определенные позиции, чуть севернее, "чуть западнее" Крынок.

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"Но это также Левобережье Днепра. Сейчас интенсивность штурмовых действий со стороны врага в операционной зоне ОУВ "Таврия" растет именно благодаря "повышению" российской активности на левобережье Днепра, именно на Приднепровском направлении. Там российские войска больше всего давят на наши позиции и устраивают больше всего штурмов", - добавил Лиховий.

По его словам, при этом враг успеха не имеет. Продолжается оборонительная операция и там удерживаются позиции Сил обороны. Спикер обратил внимание на то, что изо дня в день противник теряет немало вооружения и военной техники.

"За вчера во всей нашей операционной зоне враг потерял 79 человек - убитыми, ранеными и двумя пленными, 22 единицы вооружения и военной техники. Среди них, если говорить о специфике местности на Херсонщине, на левобережье Днепра, противник потерял пять лодок. Что интересно, одно из поражений, которые наносят наши артиллеристы, наши ударные беспилотники, пришлось на склад хранения плавсредств. То есть оккупанты теряют лодки уже не поодиночке, а целыми складами", - отметил Лиховий.

По его словам, пока не наблюдается попыток врага форсировать Днепр, хотя намерения такие могут быть, потому что от россиян можно ждать всего. Военный рассказал, что Курская операция немного проредила численность российских войск на Запорожском направлении, тогда как на Херсонщине захватчики оставили примерно ту же группировку, что и была.

"Очевидно, они считают это направление важным для себя. Но я бы не связывал это с угрозой российского наступления и форсирования Днепра, с переходом через реку", - подчеркнул спикер.

По его мнению, наоборот, это оккупанты опасаются украинского наступления на этом участке фронта, в частности, высадки десанта, как это имело место на Тендровской косе и Кинбурнской косе. Возможно именно поэтому, как предполагает Лиховий, и связана повышенная активность противника на левобережье.

Ситуация на фронте

Недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что подразделения ВСУ на Приднепровском (Херсонщина) наносят врагу огневое поражение, принимают меры к улучшению тактического положения и устойчивости обороны. Более того, удается восстанавливать некоторые позиции.

Также мы рассказывали, что россияне захватили село Водяное возле Угледара. Это означает, что враг пытается обойти город с флангов, поскольку лобовые атаки за два года не принесли никаких результатов, кроме огромных потерь.

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