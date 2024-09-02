Захватчики малыми пехотными группами "прощупывают" оборону ВСУ на островах.

Херсон, который уже был под российской оккупацией, ежедневно подвергается вражеским обстрелам и есть опасения, что захватчики попытаются вновь захватить город. По мнению военных, форсирование Днепра в этом направлении сейчас невозможно, потому что ВСУ достойно отражают атаки на островах.

Как сообщил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, пока нет никаких оснований говорить, что областному центру грозит форсирование реки со стороны оккупационной армии.

"К сожалению Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской артиллерии, которая достает до него. Но наступление ему не грозит, хотя бы потому, что наши войска продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра, немного оттеснять противника от реки. И собственно это является определенным основанием для уменьшения опасности форсирования Днепра со стороны оккупантов, которые при этом удерживают там значительное присутствие", - сказал Лиховий.

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Он добавил, что захватчики малыми пехотными группами "прощупывают" оборону ВСУ, в частности, на островах - севернее населенного пункта Крынки. По словам Лиховия, с начала суток на левобережье враг уже потерял 8 своих военнослужащих, квадроцикл и окопный РЭБ в районе Олешек, и миномет - в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

"Также поражено 4 блиндажа в районе населенных пунктов Пойма, Крынки и Казачьи Лагери - все на левобережье, где ведется активная противобатарейная борьба, где враг пытается наступать на наши плацдармы", - рассказал Лиховий. Он добавил, что 1 сентября на левобережье было отбито два штурма - враг атаковал ВСУ малыми пехотными группами без привлечения бронетехники.

Всего за минувшие сутки в зоне ответственности "Таврии" на Приднепровском (Херсонщина) и Ореховском (Запорожье) направлениях враг потерял 52 военных (убитые и раненые). Также, по словам Лиховия, оккупанты потеряли 14 единиц вооружения и военной техники, из них: оптико-электронный комплекс "Астрон-4В", 2 портативные станции радиоэлектронной борьбы, 2 артиллерийские системы, 6 единиц автобронетехники, лодку, гидроскутер, мотоцикл. Поражены 2 полевых пункта боеснабжения, 2 места хранения ГСМ, 1 наблюдательный пункт, 6 блиндажей и блокпост врага.

"Сегодня утром враг нанес авиационный удар тремя управляемыми авиабомбами с самолета Су-34 по району села Малая Токмачка на Ореховском направлении. Обошлось без потерь. Также наша операционная зона ночью подверглась атаке "Шахедов". Из 21 ударного дрона, который был зафиксирован нашими Воздушными силами, 12 уничтожено именно на юге Украины. Один - радиолокационно потерян, то есть, скорее всего, он упал, и восемь - вышли из операционной зоны...", - рассказал спикер.

В то же время он добавил, что обстановка в зоне ответственности "Таврия" спокойнее относительно других участков фронта. В частности это касается именно пехотных атак. По словам Лиховия, за весь август в зоне "Таврии" состоялось 141 штурмовое действие россиян. Из них на Херсонщине - 89, остальные были на Запорожье - 50 на Ореховском направлении и два - в районе города Гуляйполе, где, по данным западных СМИ, ожидалось большое наступление противника.

"Много это (количество штурмов - УНИАН) или мало? Видимо, для украинских воинов, которые держат оборону, это много...", - добавил спикер.

Война в Украине - обстановка на юге

Напомним, недавно Лиховий рассказывал, что российские оккупанты потеряли на юге десятки единиц вооружения и техники, в том числе комплекс видеонаблюдения "Муром". Также во время боев украинским военным удалось захватить в плен россиянина. В тот день российские войска были "прорежены" на 64 человека - это безвозвратные и санитарные потери и один пленный.

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