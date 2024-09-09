Россияне захватили село Водяное возле Угледара. Это значит, что враг пытается обойти город с флангов, поскольку лобовые атаки за два года не принесли никаких результатов, кроме огромных потерь, заявил в комментарии "Фокусу" координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.
Он отметил, что за два года российское командование дважды уничтожило 155-ю бригаду морской пехоты ВС РФ в лобовых штурмах Угледара с юга. Теперь россияне пытаются обойти город с востока, сосредоточившись на попытках выйти к трассе 0532 "Марьинка — Угледар". Сейчас, когда дорога оказалась под контролем оккупантов, они предпримут новую попытку взять город штурмом – сразу с севера, востока и юга.
По мнению Коваленко, в таких условиях оборона Угледара станет очень сложной задачей. Особенно, если оккупанты начнут двигаться дальше на запад от села Водяное, что к северу самого города. Однако на текущий момент до полного окружения Угледара еще далеко, считает эксперт.
"ВС РФ готовят комфортные условия для окружения города, процесс может длиться до двух месяцев", — подытожил Коваленко.
Ситуация на фронте: последние новости
Как писал УНИАН, россияне не наступали в направлении города Курахово (Покровский район Донецкой области) со стороны Марьинки уже неделю, потому что не могут накопить силы. По словам пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенкова, последние штурмы происходили минимум неделю назад. Однако в направлении города враг пытается двигаться не только с юга, но и с востока и севера.
Также мы рассказывали, что за последние сутки россияне продвинулись возле Часова Яра и Торецка. В то же время возле Покровска россияне не добились никаких подтвержденных успехов.