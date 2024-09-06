В течение суток российские оккупанты потеряли более полусотни солдат убитыми и ранеными, поделились в оперативно-стратегической группировке войск "Таврия".

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что подразделения ВСУ на Приднепровском (Херсонщина) и Ореховском (Запорожье) направлениях продолжают ведение оборонительной операции. При этом есть определенные успехи.

"Силы обороны наносят врагу огневое поражение, принимают меры к улучшению тактического положения и устойчивости обороны. И это - не просто слова - удается восстанавливать некоторые позиции. То есть оборону эту можно назвать активной. Есть определенные успехи, но о них подробно говорить я не буду, чтобы это не стало пищей для врага", - отметил Лиховой в эфире телемарафона.

Он добавил, что после некоторой относительной паузы интенсивность штурмовых действий и количество обстрелов на Ореховском и Приднепровском направлениях со стороны врага возобновилась до предыдущих показателей. При этом, они менее интенсивные, чем на соседних участках фронта и это, как считает спикер, это тоже положительная новость, которая свидетельствует о том, что враг не имеет достаточно ресурса, чтобы осуществлять одинаково интенсивные действия на всех направлениях.

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"На "Таврии" ему точно это не удается", - подчеркнул Лиховой. По его данным, сначала текущих суток, по состоянию на 7 часов утра 6 сентября, россияне не проводили штурмовых действий в зоне ответственности "Таврии", но уже успели нанести четыре авиаудара с использованием девяти УАБов по Херсонщине.

"Если говорить о прошедших сутках, то вчера были отражены все четыре штурмовые действия россиян. Одна из них была на Ореховском направлении по направлению Копанов на район Работино. Там уже традиционно россияне проводят одну-две атаки ежедневно, и они проходят по одинаковому сценарию. Это малые пехотные группы и уничтожаются по два-три человека. Вчера было два "трехсотых". Враг отступил, потерь позиций не допущено", - рассказал военный.

На Приднепровском направлении, по его словам, вчера так же отражены три российские атаки, противник успехов не имел. В общем, в течение суток, на юге получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 52 человека.

Также враг потерял 25 единиц вооружения и военной техники, из них: портативная станция радиоэлектронной борьбы, 5 артиллерийских систем, 16 единиц автобронетехники, 2 разведывательных БПЛА, мотоцикл. Также поражен полевой пункт боеснабжения, 6 блиндажей и место запуска БПЛА.

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Как сообщал УНИАН, на юге Украины - на Ореховском (Запорожье) и Приднепровском (Херсонщина) направлениях российские оккупанты заметно увеличили количество обстрелов и атак по суше. Как проинформировал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, в минувшие недели пехотных атак было значительно меньше, или некоторыми днями не происходило вообще.

При этом, например, за 3 сентября Силы обороны отбили 11 штурмов, 4 сентября - 7. В частности, 4 сентября две атаки противника отражены на Ореховском направлении, в районе населенного пункта Работино, которое уже разрушено оккупантами до основания.

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