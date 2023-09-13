Хотя корабль виден лишь частично, уже можно говорить, что в море он вряд ли выйдет.

В сети появилось фото большого десантного корабля "Минск", который получил повреждения во время ракетного удара по севастопольскому судоремонтному заводу минувшей ночью.

Снимок в настоящее время активно распространяется по сети. Хотя на нем видна лишь верхушка корабля, а его большая часть скрыта за преградой, все равно отчетливо видно его плачевное состояние. Как минимум вся надпалубная часть корабля обгорела. Что с остальной частью – пока можно только предполагать.

То, что обгорелые останки принадлежат именно "Минску", подтвердил OSINT-расследователь с никнеймом Special Kherson Cat, который сравнил по фото характерные детали поврежденного корабля с "прижизненной" фотографией "Минска".

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Ночной удар по Севастополю

Прошедшая ночь в оккупированном Севастополе оказалась весьма неспокойной. В городе звучали взрывы, а небо освещали вспышки снарядов ПВО. Утром Министерство обороны России сообщило, что ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе.

По версии оккупантов всего было выпущено 10 ракет, из которых 7 якобы удалось сбить. Остальные попали по территории завода и вызвали там пожар. В частности оккупанты признали повреждение двух кораблей в доке, называть которые они не стали.

Позднее российские телеграм-паблики распространили информацию, что от ударов ракет пострадали подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Также заявлялось о гибели двух человек, которые зачем-то решили провести ночь на военном объекте, который контролирует оккупационная армия.

Затем факт успешного повреждения российских кораблей подтвердило ГУР МОУ.

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