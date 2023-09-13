Удар беспилотником был нанесен по расположению врага на востоке нашего государства.

Украинские защитники одним ударным беспилотником уничтожили ночью российского вооружения на миллионы долларов.

Как сообщил СтратКом ВСУ, удар был нанесен по расположению российских захватчиков на одном из самых горячих направлений.

"На Бахмутском направлении бойцы подразделения CODE 9.2. за ночь ударным беспилотником поразили российской техники на миллионы долларов. Одним ударным дроном уничтожили: самоходную артиллерийскую установку; противотанковую пушку "Рапира"; полевой склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Война в Украине - уничтожение врага

Как сообщал УНИАН, по информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодня потери российских оккупантов в личном составе превысили 270 тысяч солдат. Только за последние сутки защитники Украины ликвидировали 590 захватчиков. Кроме этого, растут потери противника в военной технике.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российские захватчики понесли значительные потери в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области.

Также известно, что прошлой ночью в оккупированный Севастополь пожаловал "хлопок" и нанес значительный ущерб важному военному объекту захватчиков. Как сообщило министерство обороны России, в ходе ночной атаки в Севастополе был нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Также морскими дронами были атакованы российские корабли в море. По версии оккупантов, ВСУ нанесли удар сразу десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя "безэкипажными катерами" по кораблям Черноморского флота в море.

Впоследствии командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук поблагодарил подчиненные подразделения "за отличную боевую работу" ночью в Севатополе.

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