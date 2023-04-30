Оккупанты осознают, что мост через Керченский пролив стал уязвимым перед высокоточным и дальнобойным оружием, которое уже есть у ВСУ.

Российские оккупанты срочно приводят в порядок паромную переправу между временно оккупированным Крымом и территорией РФ.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, отметив при этом, что решение правительства страны-агрессора по паромной переправе является очередным серьезным сигналом для почти 1 миллиона граждан РФ, которые незаконно поселились в оккупированном Крыму.

"Российские оккупанты осознают, что мост через Керченский пролив стал уязвимым перед высокоточным и дальнобойным оружием, которое уже есть у ВСУ, и поэтому срочно приводят в порядок паромную переправу между оккупированным Крымом и территорией РФ. Другое дело, хватит ли им предусмотренных для курсирования шесть паромов для того, чтобы успеть эвакуировать деморализованные войска, которые будут заперты на полуострове", - отметил он.

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"Итак, граждане России, которые вообразили, что они могли поселиться на украденной чужой территории: не надейтесь на паромы - их всего будет шесть штук, которые не смогут эвакуировать даже всех военных российской оккупационной армии. Поэтому, чем раньше вы добровольно покинете Крым, тем больше неприятностей вы избежите, когда начнется освобождение Крыма Вооруженными силами Украины. Потому что незачем посягать на чужие земли", - обратился глава Меджлиса к оккупантам.

Ситуация в Крыму

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Севастополе. Возник пожар, площадь которого была почти 1000 кв. м.

Чубаров, комментируя взрывы в бухте, также отметил, что это еще один сигнал оккупантам, чтобы они не задерживались в Крыму, "пока мост стоит".

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, в результате масштабного пожара, который вспыхнул 29 апреля на нефтебазе вблизи Казачьей бухты в Севастополе, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей вместимостью около 40 тысяч тонн. В связи с этим городом распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов.

Также в Генштабе пояснили, что эта нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявил, что подрыв нефтебазы в Крыму - это элемент подготовки к масштабному наступлению ВСУ.

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