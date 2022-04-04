Противник планирует укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями.

Российская Федерация начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тысяч человек.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 4 апреля.

Враг планирует укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями.

По данным Генштаба, военно-политическое руководство Российской Федерации начало мероприятия скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей до штатов военного времени. Предпочтение отдают лицам, уже имеющим боевой опыт. При этом мобилизовывают рядовой, сержантский и офицерский состав.

Отмечается, что РФ скрыто мобилизует жителей отдельных регионов: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

В Генштабе отмечают, что основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Российское население также уверено, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев", то есть грабежа и мародерства.

Российское командование хочет привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

"Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет", - говорится в сводке.

В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают отбивать атаки врага на всех направлениях.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито семь вражеских атак, уничтожено две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

Зенитно-ракетными войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилоты совершили аварийную посадку на аэродроме Ростов.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистических центрах. Украинские истребители предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украинского государства.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили.

В то же время в СНБО заявили, что Россия готовится к затяжной войне, а так называемый отвод войск на Киевщине и Черниговщине - не что иное, как передислокация.

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