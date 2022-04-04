В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

Общие боевые потери личного состава оккупантов составляют около 18,3 тыс. человек.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля враг потерял 647 танков, 1 тыс. 844 боевых бронированных машин, 330 артиллерийских систем, 147 самолетов и 134 вертолеты, а также 107 единиц РСЗО, 54 средства ПВО, 1273 единиц автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 92 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

В Генштабе отмечают

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тысяч человек. Враг планирует укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями.

Вас также могут заинтересовать новости: