Россияне во всем винят министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Российские оккупанты пожаловались на получение целой батареи нерабочих зенитно-ракетных пушечных комплексов "Тунгуска", обвинив во всем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Накануне в рашистских z-каналах появилось видео захватчиков с якобы отремонтированными "Тунгусками". "Вот вся наша батарея, вот 6 "Тунгусок", из которых по факту, в данный момент, не способна ни одна", - жалуется оккупант.

Позже авторы поста уточнили, что из шести машин после капитального ремонта боеспособных было всего 3 единицы. А после прогона маршем в 30 км неисправности появились во всех трех машинах.

После повторного осмотра работников завода в итоге заработала только одна "Тунгуска". Шестую, утверждают оккупанты, "даже заводить опасно".

"Из 6 ТЗМ на базе КАМАЗ не работает ни одна. Итог: батарея небоеспособна, а ее в таком состоянии отправляют на боевые", - жалуются военные преступники.

Рашисты отметили, что это было частью поставок министерства обороны Шойгу: "Кто знает, когда там "фанерный" (прозвище Сергея Шойгу в кругах российских оккупантов - УНИАН) окончательно отправится к себе в деревню матрёшки клеить?".

ЗРПК "Тунгуска" - характеристики

При общей компоновке "Тунгуска" во многом напоминает немецкие "Гепарды": РЛС расположена сверху на задней части трехместной башни и в походном положении опускается, круглая антенна РЛС наводки смонтирована на башне спереди. По бокам башни установлены два двухствольных автомата 2А38 и две спаренные пусковые установки ЗУР 9М311, действующие независимо друг от друга.

"Тунгуска" предназначена для ПВО механизированных и танковых частей на марше и на всех стадиях боя.

К недостаткам ее можно отнести малую дальность обнаружения цели бортовой РЛС и невозможность применения зенитных управляемых ракет в условиях плохой видимости (задувание, туман и т.п.).

Потери РФ на войне против Украины - главное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 239 480 оккупантов, их них 470 за 18 июля 2023 года.

Наибольших потерь РФ продолжает претерпевать на Таврическом направлении. По данным на 18 июля, на том участке потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.

Также на днях сеть всколыхнули кадры уничтожения российской артиллерийской установки "Тюльпан" из HIMARS. Такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

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