Кроме потерь в "живой силе", россияне недосчитались 22 танков, 5 установок ПВО, 13 РСЗО и другого важного оружия.

За эту неделю украинские защитники ликвидировали около 5 тыс. 30 российских оккупантов и 476 единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram.

"За неделю с 26 июня по 2 июля Силами обороны Украины уничтожено около 5 тыс. 30 человек личного состава противника", - отметил он.

По словам Павлюка, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

Он проинформировал, что за неделю враг потерял 22 танка, 82 боевых бронированных машины, 154 артиллерийские системы, 13 РСЗО, 5 установок ПВО, 81 единицу автотехники, 31 единицу спецтехники.

"Кроме этого нашими защитниками сбит один самолет, две вражеских ракеты и 85 БпЛА", - заявил он.

Потери РФ на фронте - отчет Генштаба

Как сообщал УНИАН, с начала масштабной войны общие потери личного состава врага ориентировочно составили около 229 тыс. 660 человек.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили почти 800 российских оккупантов.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два - по зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления врага.

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