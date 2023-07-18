За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.

ВСУ продолжают двигаться на Таврическом направлении. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны на некоторых участках.

В целом, за прошедшие сутки враг 20 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 678 обстрелов. В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневую задачу.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожена 41 единица военной техники противника.

В частности, 4 танка, 12 ББМ, 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", пушка "Гиацинт-С" и автомобильная техника. Также были уничтожены 4 склада боеприпасов врага.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 239 010 российских захватчиков, из них 710 - за предыдущие сутки. Кроме того, было уничтожено еще 4 танка, 17 бронированных машин, 38 артсистем, 27 единиц автотехники / цистерн и др.

Наибольших потерь РФ продолжает претерпевать на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными там составили почти две роты.

Кроме того, Силы обороны Украины за текущие сутки уничтожили три вражеские ударные дроны Shahed-136 и поразили две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А"Солнцепик".

А накануне в сети появилось эффектное видео боев чеченских добровольцев с российскими захватчиками. Бойцы молниеносно атаковали военный грузовик оккупантов из засады.

Также на днях сеть всколыхнули кадры уничтожения российской артиллерийской установки "Тюльпан" из HIMARS. Такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

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