Потери оккупантов за сутки выросли / фото t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua

Российская Федерация продолжает полномасштабную войну против Украины. С 24 февраля по 7 апреля общие боевые потери противника ориентировочно составили 18900 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, россияне потеряли:

  • танков ‒ 698 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891 единицу;
  • артиллерийских систем / artillery systems – 332 единицы;
  • РСЗО - 108 единиц;
  • средства ПВО-55 единиц;
  • самолетов-150 единиц;
  • вертолетов – 135 единиц;
  • автомобильной техники - 1358 единиц,
  • корабли /катера - 7 единиц;
  • цистерн с ГСМ-76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 111 единиц;
  • Специальная техника - 25 единиц;
  • Пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 единицы.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери оккупантов / инфографика УНИАН

Напомним, что российские оккупанты напились награбленного алкоголя и утопили свою боевую машину десанта (БМД-3).

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