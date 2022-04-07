Потери оккупантов за сутки выросли / фото t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua
Российская Федерация продолжает полномасштабную войну против Украины. С 24 февраля по 7 апреля общие боевые потери противника ориентировочно составили 18900 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, россияне потеряли:
- танков ‒ 698 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1891 единицу;
- артиллерийских систем / artillery systems – 332 единицы;
- РСЗО - 108 единиц;
- средства ПВО-55 единиц;
- самолетов-150 единиц;
- вертолетов – 135 единиц;
- автомобильной техники - 1358 единиц,
- корабли /катера - 7 единиц;
- цистерн с ГСМ-76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 111 единиц;
- Специальная техника - 25 единиц;
- Пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 единицы.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Потери оккупантов / инфографика УНИАН
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Напомним, что российские оккупанты напились награбленного алкоголя и утопили свою боевую машину десанта (БМД-3).