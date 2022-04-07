Российские оккупанты напились награбленного алкоголя и утопили свою боевую машину десанта (БМД-3).
Фото с места происшествия опубликовал генеральный штаб Вооруженный сил Украины в Facebook.
На фото видно только дуло техники оккупантов в водоеме. В то же время на берегу бутылка дорогого алкоголя и каска врага.
Фотографию предоставили военные из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
"Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля". Результат видите сами " - говорится в сообщении.
Справка. БМД-3 "Бахча" это боевая машина воздушно-десантных войск РФ - гусеничная, бронированная, плавательная, аеротранспортабельна, десантируется парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами с самолетов военно-транспортной авиации.
Ранее украинские военные из подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили колонну российской техники на Донетчине.