В Генштабе ВСУ поделились эпическим фото с места происшествия.

Российские оккупанты напились награбленного алкоголя и утопили свою боевую машину десанта (БМД-3).

Фото с места происшествия опубликовал генеральный штаб Вооруженный сил Украины в Facebook.

На фото видно только дуло техники оккупантов в водоеме. В то же время на берегу бутылка дорогого алкоголя и каска врага.

Фотографию предоставили военные из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля". Результат видите сами " - говорится в сообщении.

Справка. БМД-3 "Бахча" это боевая машина воздушно-десантных войск РФ - гусеничная, бронированная, плавательная, аеротранспортабельна, десантируется парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами с самолетов военно-транспортной авиации.

Ранее украинские военные из подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили колонну российской техники на Донетчине.

Вас также могут заинтересовать новости: