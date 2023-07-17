Воинам будут помогать щенки, поделились в ГПСУ.

Украинские пограничники на передовой неожиданно получили милое подкрепление.

Ряды воинов пополнили девять пушистых "бойцов", сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram и показала милое видео со щенками. На ролике видна коробка, в которой находится много щенков разной масти. Возле коробки сидела взрослая собака. Щенков брал пограничник и подносил к морде собаки, а она их облизывала.

"...Теперь на них (на щенков - Ред.) возложена важная задача - поддерживать морально-психологическое состояние военных, чтобы они со своей стороны уверенно держали "в тонусе" врага!", - отметили в ГПСУ.

Милые новости с фронта, которые стоит знать

В конце марта стало известно, что в Донецкой области пограничник спас овчарку, которая получила ранения на фронте. Собака пришла на позиции наших воинов, когда они их только начали обустраивать, и помогала бойцам.

Овчарка стала настоящим другом пограничнику Олегу, он назвал ее Джессика. Другие наши воины также не обходили собаку вниманием, в частности, делились с ней своими пайками.

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