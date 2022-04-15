Пострадавших среди пограничников и местного населения нет.

В Черниговской области российские военные обстреляли из минометов местность, прилегающую к государственной границе Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня в 08:25 и в 09:00 с территории РФ зафиксирован минометный обстрел местности, прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с вражеской территории осуществлено 13 выстрелов.

Пострадавших среди пограничников и местного населения нет.

"Данные уточняются. Над местностью постоянно кружит вражеский беспилотник", - добавили в ГПСУ.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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