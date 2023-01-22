В Генштабе ВСУ отметили, что количество ликвидированных российских захватчиков уточняется.

В больницу в Новой Каховке Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими.

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что количество ликвидированных оккупантов уточняется.

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В течение суток украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава российских захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпасов.

По состоянию на 22 января бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали около 120 760 российских военных, которые пытаются захватить украинские территории.

Следует отметить, что в ГУП Минобороны считают, что решающим периодом в войне Россией будет весна и начало лета, потому что на это время запланировано большое новое наступление РФ, но настуа на Киев из Беларуси маловероятно.

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