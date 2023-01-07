В оккупированном пгт. Нижние Серогозы на Херсонщине буряты выгоняют людей из домов и квартир и заселяются в них.
Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области.
"Поступают сообщения с временно оккупированного пгт. Нижние Серогозы, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняют их владельцев на улицу под угрозой применения оружия. У людей забирают ключи от квартир и заявляют, что жилье им больше не принадлежит", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что полиция вчера открыла 22 уголовных производства по фактам военных преступлений армии РФ на Херсонщине. Все дела начаты по ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны" УК Украины.
Новости Херсонской области - что стоит знать
Как сообщал УНИАН, российские захватчики на оккупированной левобережной части Херсонщины значительно усилили фильтрационные меры. В частности, в Новой Каховке и Каховке вражеские военные постоянно проводят рейды по поиску корректировщиков огня.
Также, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в Каховке оккупанты запретили использование гривны, угрожая предпринимателям изъятием не только наличных, но и товаров.