Владельцев квартир и домов выгоняют на улицу под угрозой применения оружия.

В оккупированном пгт. Нижние Серогозы на Херсонщине буряты выгоняют людей из домов и квартир и заселяются в них.

Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области.

"Поступают сообщения с временно оккупированного пгт. Нижние Серогозы, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняют их владельцев на улицу под угрозой применения оружия. У людей забирают ключи от квартир и заявляют, что жилье им больше не принадлежит", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что полиция вчера открыла 22 уголовных производства по фактам военных преступлений армии РФ на Херсонщине. Все дела начаты по ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны" УК Украины.

Новости Херсонской области - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, российские захватчики на оккупированной левобережной части Херсонщины значительно усилили фильтрационные меры. В частности, в Новой Каховке и Каховке вражеские военные постоянно проводят рейды по поиску корректировщиков огня.

Также, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в Каховке оккупанты запретили использование гривны, угрожая предпринимателям изъятием не только наличных, но и товаров.

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