Три штурмовые группы зашли в Авдеевку и взяли в плен нескольких захватчиков.

Воины Третьей отдельной штурмовой бригады провели успешную операцию в захваченной оккупантами Авдеевке.

Как сообщает пресс-служба бригады, в город зашли три штурмовые группы. В результате успешной операции удалось взять в плен нескольких оккупантов.

"Город-призрак. Благодаря совместным усилиям трех штурмовых групп, несколько свино-собак были взяты в плен. Операция прошла успешно на территории полностью разрушенной Авдеевки, где наши штурмовики демонстрировали огромную отвагу и профессионализм", - говорится в сообщении.

Как добавляют в бригаде, "еще больше р*сни было аннигилировано". Операцию осуществляли взводы "Волчья Стая", NC13, "Десептиконы" и 3 взвод 3 роты.

Оборона ВСУ возле Авдеевки - что сообщалось

Как писал BILD, украинские защитники выстроили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.

Сообщалось, что с момента выхода ВСУ из Авдеевки российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км, захватив села Степное, Северное, Ласточкино и Водяное.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки у российских оккупантов возникла эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно.

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