"Затишье" наступило после сбития очередного Су-34 оккупационных войск РФ.

Уже несколько часов на востоке Украины не наблюдают российские самолеты. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Еще в 19:00 он продемонстрировал карту востока Украины, где не фиксировались вражеские самолеты. Тогда Олещук подчеркнул, что "это и есть результат работы Воздушных сил".

В 22:39 Олещук опубликовал новое фото.

Видео дня

"Пока без изменений, на юге еще летают вражеские беспилотники, а на востоке – все чисто!" – написал он в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что "затишье" наступило после сбития очередного Су-34 оккупационных войск РФ.

Сбитие российских самолетов

За последние две недели украиснкие защитники сбили более 10 вражеских самолетов, среди которых Су-34, Су-35 и один из немногих А-50. Последний был сбит над Азовским морем и упал на территории РФ. Известно, что все члены экипажа были ликвидированы.

Утром 1 марта был сбит очередной Су-34 оккупантов. Об этом сообщили в Воздушных силах. Уже вечером 2 марта командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что были атакованы зенитными управляемыми ракетами еще два российских истребителя Су-34 и Су-35 на восточном направлении. Позже стало известно, что Су-34 "приземлили".

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